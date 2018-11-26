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Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

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Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
20:16 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и закончится 6 января - в Сочельник.

Рождественский пост 2018-2019 на пороге: уже со среды православные христиане на целых 40 дней откажутся о мяса, молочных продуктов и яиц. Вместо этих блюд на столах появятся каши, овощи и фрукты. 

Чтобы не навредить здоровью и постепенно войти в пост, врачи советует уже сегодня начать готовиться ко смене рациона. Для этого организм нужно хорошенько насытить белком.

Рождественский пост 2018-2019: какого числа и как правильно питаться

"Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты, яйца, рыба и птица", – советует диетолог Борис Скачко. 

Не стоит забывать о фруктах и овощах. Их рекомендуют употреблять после термообработки. Винегреты, рагу, овощные супы – то, что нужно. Они помогут белку лучше усвоиться. Есть нужно маленькими порциями по четыре-пять раз в день. И главное во время поста – уменьшить свою активность. 

Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов пост

"Если вы ведете активный образ, поститься нельзя, иначе ваш организм не будет получать необходимой энергии", – говорит Борис Скачко.

Перед тем как менять рацион, следует обратиться к врачу. Он точно расскажет, справится ли ваш организм с большим количеством растительной клетчатки. Помните, что поститься нельзя с людям с болезнями желудка, детям, беременным женщинам и пожилым людям.

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