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Печальная статистика: треть украинцев никогда не читает книги

Печальная статистика: треть украинцев никогда не читает книги
07:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Украины: Почти треть украинцев в возрасте 15-59 лет говорят, что вовсе не читают книги.

Почти каждый пятый украинец предпочитает скачивать книги бесплатно, почти треть вовсе их не читает, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Ukrainian reading publishing data 2018", презентованного во вторник в Киеве.

Наиболее распространенным видом досуга украинцев является просмотр телепередач – 58% опрошенных смотрят ТВ ежедневно. На втором и третьем местах по популярности – чтение СМИ, в том числе интернет-СМИ, и активность в социальных сетях (соответственно 31% и 30% делают это ежедневно).

Книги занимают пятое мест, опережает их прослушивание радио. Ежедневно книги читает 11% украинцев, 17% делают это несколько раз в неделю, каждый пятый читает книги несколько раз в месяц. При этом 21% респондентов сказали, что читают книги несколько раз в год.

В то же время 31% опрошенных сказали, что не читают книги никогда.

Согласно опросу, чаще все всего респонденты предпочитают читать социальные сети и интернет-СМИ, блоки форумы – соответственно 34% и 27% украинцев читают их каждый день.

Печатные книги ежедневно читает 8% опрошенных, несколько раз в неделю – 11%, а электронные книги – 4% и 11% соответственно.

В то же время 36% респондентов сказали, что никогда не читают печатные книги, а 65% - электронные или аудиокниги.

Доля читателей, которые выбирают книги на русском языке (28%) несколько выше по сравнению с долей тех, кто выбирает украиноязычные книги (24%). Но чаще всего читатели выбирают язык, на котором была написана книга (33%). Еще для 12% опрошенных не имеет значение язык книги.

Самыми популярными среди украинских читателей являются современные детективы (34% респондентов читали их на протяжении последнего года) и классика (32%).

Почти каждый четвертый читатель (24%) на протяжении года читал фантастику или фэнтези, учебники и учебные пособия (23%), книги по психологии и саморазвитию (23%).

В то же время 22% украинцев на протяжении года читали литературу для детей и подростков, а 21% - любовные романы, современные романы и научные, научно-популярные издания.

Отвечая на вопрос о том, где они взяли книги, которые прочитали в течение года, 35% опрошенных сказали, что купили их, 29% - одолжили у друзей.

Каждый пятый читатель (21%) скачивал книги бесплатно, 16% опрошенных взяли их из домашней библиотеки.

Социологическое исследование провел Центр Разумкова с 26 октября по 1 ноября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет. Теоретическая ошибка выборки – 2,3%.

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Украинцы, Литература, Чтение, Ukrainian reading publishing data 2018.
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