Конфликт на Азовском море: власть пообещала морякам денежную компенсацию

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18:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Полторак уверил, что каждый из взятых РФ в плен украинских моряков получит 50 тыс гривен в качестве материальной помощи.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о предоставлении по 50 тыс. грн каждому из взятых Россией в плен украинских военных моряков. Об этом говорится в сообщении на странице Полторака в Facebook.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о выделении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - говорится в заметке.

Полторак добавил, что накануне в Одессе представители командования Военно-морскими силами Украины провели встречу с родственниками и близкими военнопленных по их правам и решению проблемных вопросов.

Министр отметил, что юридическими службами Минобороны, Генерального штаба и командования ВМС обеспечена координация с офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, профильными центральными органами исполнительной власти, международными правозащитными организациями, общественными объединениями и волонтерами - Украинский Хельсинский союз по правам человека, "Крым-SOS", медийные инициативы за права человека и др.

В частности, речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянном информировании общественности о состоянии военнопленных, а также о мерах, принимаемых украинской стороной с целью возвращения наших воинов домой.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Украинские моряки подверглись нескольким видам нападения со стороны РФ

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, российский истребитель Су-30 и разведывательно-ударный вертолет Ка-52 выпустили по украинским кораблям 4 ракеты.

Все 24 моряков, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных моряков вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".

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Россия, РФ, Моряки, Плен, Украинские моряки, Степан Полторак, Материальная компенсация.
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