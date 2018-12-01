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В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие

В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
11:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ровно 27 лет назад, 1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором подтвержден Акт провозглашения независимости.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости Украины, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой Украины. За Акт провозглашения независимости Украины проголосовали 346 народных депутатов. Результатов референдума с волнением ждали не только сами украинцы, но и весь мир.

В столицах главных международных игроков планеты прекрасно понимали, что решается судьба Союза в Украине, ведь, несмотря на провозглашение Украиной независимости, уже якобы демократическая Россия не оставляла надежд втянуть ее в очередной "обновленный союз".

"Не поддержать независимость означает поддержать зависимость", - таким был главный аргумент тех, кто видел будущее своей родины только в независимом статусе.

Накануне референдума большое влияние имела небезразличная позиция украинской интеллигенции, в частности, страстное слово Лины Костенко, с которым она обратилась к общественности: "Люди! Вот вы в воскресенье пойдете на избирательные участки, но не думайте, что это ваши шаги. Это уже ход истории!".

В анналах истории зафиксировано, что 1 декабря 1991 года 90,32 % избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?".

Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла поддержки большинства граждан. В частности, в Крыму за независимость Украины проголосовали 54,19 % граждан, в Севастополе – 57,07 %, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях волю к собственной государственности проявили более 80 % граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях "за" проголосовали более 95 % граждан.

В третий раз за 350 лет нашей героической и одновременно трагической истории – с Освободительной войны середины XVII века – Украина обрела самостоятельность.

Именно Всеукраинский референдум наделил принятый Верховной Радой Акт провозглашения независимости Украины той юридической силой, которая позволила утверждать: Советский Союз как субъект международного права перестал существовать, а на политической карте мира появилось новое независимое государство – Украина.

Уже на следующий день, 2 декабря 1991 года независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря – Литва и Латвия. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, им стал Леонид Кравчук.

Поздравление глав государства

Украина сегодня отстаивает свою свободу и обязательно выстоит и победит против агрессии России. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в субботу, 1 декабря, — день Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины.

"1 декабря 1991 года – одна из центральных вех новейшей истории независимого Украинского Государства. Десятки миллионов украинцев, за которыми стояли поколения борцов за волю и свободу Родины, тогда сказали свое твердое "Да" на Всеукраинском референдуме. Однако отстаивать и защищать свою свободу и свободу нам приходится сегодня, когда коварный агрессор пытается сломать нашу независимость. Знаю, мы выстоим и обязательно победим, ведь правда – за нами!", - написал Порошенко.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости, который состоялся 1 декабря 1991 года, стал точкой отсчета в истории Украины, и с тех пор мы прошли сложный путь, напомнил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebbok.

"27 лет назад состоялся Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины. 90% проголосовавших сказали "да" свободной, самостоятельной стране. Этот день стал точкой отсчета в становлении нашей новейшей истории. С того времени мы прошли сложный путь, и сейчас украинцам приходится отстаивать свою независимость с оружием в руках. Но я знаю, что испытания закаляют нас, мы становимся крепче и сплоченнее", — подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что кто бы и как нам не мешал, украинцы будут строить сильную страну.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила обратиться к Верховной Раде Украины и Кабмину относительно неотложного законодательного урегулирования проведения местных выборов в областях, где введено военное положение. Текст постановления поддержали 13 членов ЦИК, против - ноль, воздержались трое.

29 ноября ЦИК приняла постановление №233 "О местных выборах" в связи со вступлением в силу Указа Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393/2018 "О введении военного положения в Украине", в котором обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов на необходимость соблюдения закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в 10 областях, где было введено военное положение.

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Петр Порошенко, Всеукраинский референдум, Независимость Украины, Владимир Гройсман, Акт провозглашения независимости Украины.
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