В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие

Новости Украины: Ровно 27 лет назад, 1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором подтвержден Акт провозглашения независимости.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости Украины, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой Украины. За Акт провозглашения независимости Украины проголосовали 346 народных депутатов. Результатов референдума с волнением ждали не только сами украинцы, но и весь мир.

В столицах главных международных игроков планеты прекрасно понимали, что решается судьба Союза в Украине, ведь, несмотря на провозглашение Украиной независимости, уже якобы демократическая Россия не оставляла надежд втянуть ее в очередной "обновленный союз".

"Не поддержать независимость означает поддержать зависимость", - таким был главный аргумент тех, кто видел будущее своей родины только в независимом статусе.

Накануне референдума большое влияние имела небезразличная позиция украинской интеллигенции, в частности, страстное слово Лины Костенко, с которым она обратилась к общественности: "Люди! Вот вы в воскресенье пойдете на избирательные участки, но не думайте, что это ваши шаги. Это уже ход истории!".

В анналах истории зафиксировано, что 1 декабря 1991 года 90,32 % избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?".

Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла поддержки большинства граждан. В частности, в Крыму за независимость Украины проголосовали 54,19 % граждан, в Севастополе – 57,07 %, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях волю к собственной государственности проявили более 80 % граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях "за" проголосовали более 95 % граждан.

В третий раз за 350 лет нашей героической и одновременно трагической истории – с Освободительной войны середины XVII века – Украина обрела самостоятельность.

Именно Всеукраинский референдум наделил принятый Верховной Радой Акт провозглашения независимости Украины той юридической силой, которая позволила утверждать: Советский Союз как субъект международного права перестал существовать, а на политической карте мира появилось новое независимое государство – Украина.

Уже на следующий день, 2 декабря 1991 года независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря – Литва и Латвия. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, им стал Леонид Кравчук.

Поздравление глав государства

Украина сегодня отстаивает свою свободу и обязательно выстоит и победит против агрессии России. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в субботу, 1 декабря, — день Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины.