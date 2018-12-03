В Польше из-за гололеда украинцы попали в ДТП: много пострадавших

Новости Украины: В Польше из-за обледенелой дороги столкнулись два автомобиля, пострадали украинцы.

В Польше недалеко от Кракова в местности Кшешовице столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали девять человек, среди них восемь граждане Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

Известно, что один автомобиль пассажирский, а второй - фургон. Травмированы восемь украинцев и водитель фургон.

Чтобы достать травмированных из поврежденных машин, спасателям пришлось использовать специальную технику. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Одной из причин аварии могло быть тяжелые дорожные условия, а именно гололед, что значительно усложняет торможение.

Напомним, 19 октября в Польше на прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение авто марки Volkswagen Passat с микроавтобусом.Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, среди которых были граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки.