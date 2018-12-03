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Порошенко посетил учения с боевой стрельбой в Черниговской области

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Порошенко посетил учения с боевой стрельбой в Черниговской области
17:39 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 декабря, посетил в Черниговской области учения украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед военными в Черниговской области проинспектировал боевое слаживание военнослужащих. Он заявил, что украинская армия продемонстрировала высокую дисциплину, мастерство и боевую выучку.

Порошенко напомнил, что согласно мероприятиям по введению военного положения, он принял решение сократить период боевого слаживания, а также обеспечить своевременную передислокацию войск на места возможного удара со стороны страны-агрессора.

Президент отметил, что речь идет не только об участках украино-российской границы, но и защите портов, побережья Азовского и Черного морей, а также по обеспечению шагов по противовоздушной защите.

Также, на общевойсковом полигоне прошли бригадные тактические учения с боевой стрельбой. Они еще будут проходить несколько дней и за это время будут отработаны условия, приближенные к реальным боевым, в частности вопрос уничтожения противника в различных видах боя с привлечением подразделений Воздушных Сил ВСУ, армейской авиации и подразделений оперативного обеспечения.

Порошенко выразил благодарность за блестящее выполнение заданий во время боевого слаживания и учений. Он отметил, что такие заслуги отметили не только он, Министерство и Начальник Генерального Штаба, но и партнеры Украины из США, Канады и других стран-членов НАТО.

Порошенко не будет продлевать военное положение

В Украине четвертый год подряд действуют учебно-тренировочные миссии JMTG-U и UNIFIER с привлечением инструкторов из США и Канады. Во время совместной боевой подготовки украинцы делятся с союзниками реальным боевым опытом , а также повышают уровень оперативной совместимости с войсками стран НАТО. Сообщается, что в баварском Хохенфельсе на базе крупнейшего в Европе учебного центра ВС США также проходит активная фаза учений Combined Resolve 2018 с участием механизированной роты и одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины.

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Черниговская область, Учения, Петр Порошенко, Полигон, Боевые стрельбы.
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