Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами

Новости Украины: Украина будет самостоятельно защищать себя от российской агрессии.

Украина будет самостоятельно защищать себя от российской агрессии. Об этом 3 декабря в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Россия оказалась в тотальной изоляции. Это результат нашей совместной международной координации. Но подчеркиваю: свою страну мы будем защищать сами. И единственное, что мы будем сейчас двигать – это членство в НАТО, для того чтобы выстроить систему обороны (и здесь так важно голосовать изменения в Конституцию, где это прямая задача всей украинской власти, президента, парламента, правительства), и членство в Евросоюзе", – сказал он.

Порошенко выразил уверенность, что у Украины "все получится".

Как сообщалось ранее, Украина готовит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с агрессией России против суверенного Украинского государства в Азовском море.