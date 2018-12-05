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Порошенко: Вооруженные силы имеет самый высокий уровень доверия

Порошенко: Вооруженные силы имеет самый высокий уровень доверия
18:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Украины сообщил, что именно украинское войско является надежным гарантом суверенитета, территориальной целостности, независимости Украинского государства и гарантом безопасности граждан.

Украинская армия имеет самый высокий уровень доверия населения среди всех государственных институций и является гарантом суверенитета и независимости Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на церемонии награждения военнослужащих.

"Армия, вооруженные силы имеют самый высокий уровень доверия среди всех государственных институций. Наши Вооруженные силы — это заслуга воинов и еще миллионов украинцев-патриотов, которые сделали невероятное: за такой короткий срок — менее чем за пять лет — построили армию, возможно, одну из сильнейших в Европе, и остановили российского агрессора", — подчеркнул Президент.

В то же время Порошенко отметил, что ВСУ и в дальнейшем будут усиливать боевой потенциал, в том числе и благодаря поступлению в боевые части современного нового и модернизированного вооружения и техники.

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"Государство и в дальнейшем будет делать все возможное для улучшения обеспечения нашего украинского войска современной, модернизированной техникой и вооружением, но прошу вас понимать, что мы работаем в условиях очень ограниченного финансового ресурса, каждая копейка плательщика налога сегодня по мере сил направляется в сектор обороны и безопасности", - сказал глава государства.

По его словам, количество учений и мероприятий подготовки военнослужащих, которые были проведены в 2018 году, являются беспрецедентными. В этом контексте Президент выразил удовлетворение уровнем взаимодействия, который демонстрируют участники маневров.

Порошенко убежден, что на каждый агрессивный шаг врага у украинской армии "готов жесткий, оперативный, решительный и профессиональный ответ".

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Украина, ВСУ, Петр Порошенко, Президент Украины, Украинская армия.
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