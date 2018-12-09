Президент попросил Онуфрия помочь освободить украинских моряков

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ МП патриарху Онуфрию с просьбой посодействовать в освобождении пленных украинских моряков.

Президент Петр Порошенко использует все возможные средства для освобождения украинских моряков, захваченных в плен Россией, и даже обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию с просьбой посодействовать в этом. Об этом заявил глава государства, сообщается на его официальном сайте.

"Вчера и позавчера я имел беседу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - прим. ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это состоится как можно скорее", - отметил Президент.

Он также сообщил, что сразу после получения информации об обстреле украинских кораблей запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "для того, чтобы получить объяснение действий российских Вооруженных Сил".

"Вы знаете, что Путин избегает разговора", - заметил Порошенко.

Он отметил, что после такой реакции России связался с рядом мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, состоялись переговоры Президента Украины с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, Канцлером Германии Ангелойю Меркель, государственным секретарем США Майком Помпео, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и многими другими лидерами стран мира и международных организаций.

Глава государства в который раз подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь в соответствии с Женевской конвенцией они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В ином случае Россия будет привлечена к ответственности", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что Украина также требует немедленного освобождения украинских кораблей и открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращения частичной оккупации Азовского моря.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряка. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков. Ныне все они находятся в московских СИЗО, в частности и трое раненых.