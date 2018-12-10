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В Словении столкнулись автобусы с украинцами, есть погибшая

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В Словении столкнулись автобусы с украинцами, есть погибшая
12:21 Сегодня Телеграф Фото: Lendavainfo

Новости Украины: В Словении в Помурском регионе произошло смертельное ДТП с двумя микроавтобусами на украинской регистрации.

Утром 10 декабря на востоке Словении в Помурском регионе произошло ДТП с украинцами. Как сообщает словенский новостной портал 24ur.com со ссылкой на информацию от полицейской управы г.Мурска Собота, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины. 

В сообщении сказано, что авария произошла около семи часов утра, столкнулись два микроавтобуса с украинскими номерами, в результате чего погиб один человек и несколько получили травмы.

Известно, что один микроавтобус Mercedes Benz Sprinter следовал за другим по трассе в направлении границы с Венгрией.  За три километра перед автозаправочной станцией Пинце у первого микроавтобуса лопнула шина, из -за чего он перевернулся на бок. Второму микроавтобусу не удалось избежать столкновения он врезался в первый и съехал с автотрассы. 

"Во время опрокидывания из автомобиля выпала пассажирка, 63-летняя гражданка Украины, которая от полученных травм умерла, еще три человека получили серьезные телесные повреждения (все из второго автомобиля)", - говорится в сообщении.

В первом автомобиле находились 5 пассажиров, а во втором - еще четверо. На место аварии прибыли спасатели и медики, следственный судью и районный государственный обвинитель осмотрели место ДТП. Автотрасса была полностью закрыта в направлении Венгрии в течение некоторого времени.

Отметим, что это уже четвертая в этом году смерть от дорожно-транспортных происшествий на дорогах Помурского региона. За тот же период прошлого, 2017 года, было пять смертей.

Как сообщалось, 17 октября на севере Польши в результате ДТП пострадали украинцы. На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение авто марки Volkswagen Passat с микроавтобусом.

А 20 августа окружной суд в Перемышле арестовал украинского водителя туристического автобуса, попавшего 17 августа в ДТП, в результате которого погибли трое граждан Украины, еще десятки людей были травмированы.

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ДТП, Авария, Украинцы, Происшествие.
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