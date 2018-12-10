Украина подписала с Литвой соглашение о защите трудовых мигрантов

Новости Украины: Документ усилит противодействие нелегальному труду украинцев в Литве и литовцев в Украине.

Договор будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере защиты прав и интересов работников Украины и работников Литовской Республики.

Украина и Литва подписали соглашение о защите прав трудовых мигрантов и борьбе с нелегальным трудоустройством на законодательном уровне, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Министр социальной политики Украины Андрей Рева и Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данное соглашение подписано с целью развития дружеских отношений между странами и в связи с необходимостью обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских граждан, которые осуществляют оплачиваемую деятельность на территории Литовской Республики, и соответственно граждан Литвы, осуществляющих оплачиваемую деятельность на территории нашей страны.

"Указанное Соглашение регулирует трудовую миграцию между двумя государствами и будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере защиты прав и интересов работников Украины и работников Литовской Республики, а также борьбе с нелегальной работой", - указывается в сообщении.