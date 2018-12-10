Посол Украины расскажет французскому парламенту об агрессии России

Новости Украины: В частности, особое внимание будет уделено российской агрессии в районе Керченского пролива и на востоке Украины, а также выполнению Минских договоренностей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур проинформирует членов верхней палаты французского парламента – Сената – о ситуации с безопасностью в Украине после акта российской агрессии в Черном и Азовском морях. Об этом пойдет речь в среду на заседании комиссии Сената по иностранным делам, по вопросам обороны и вооруженных сил.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября напали на украинские корабли, осуществлявшие плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе вместе с экипажами.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Керченском проливе.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Об этом свидетельствует карточка законопроекта, размещенная на сайте Верховной Рады.