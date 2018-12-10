Скачать
Вторник, 11.12.2018
Гройсман посетит Брюссель для сопредседательства в Совете Ассоциации Украина - ЕС
Гройсман посетит Брюссель для сопредседательства в Совете Ассоциации Украина - ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Миндздрав намерен привлечь США к проведению мониторинга качества медобразования

Миндздрав намерен привлечь США к проведению мониторинга качества медобразования
23:39 Пн, 10 Декабрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минздрав заключит договор с NBME на $575 тыс. на проведение международного исследования качества высшего образования.

Министерство здравоохранения Украины намерено в декабре 2018 года заключить договор с National Board of Medical Examiners of the United States of America (Национальный совет медицинских экспертов США, NBME) на закупку услуг по проведению международного мониторингового исследования качества высшего медицинского образования в 2018 году, независимо от подчинения и формы собственности учебного заведения, общей стоимостью в $575 тыс.

Как сообщается на сайте системы публичных закупок ProZorro, раскрытие тендерных предложений состоялось 5 декабря 2018 года.

Окончательный срок предоставления услуги – 17 мая 2019 года.

Минздрав намерен заключить договор с NBME через переговорную процедуру в связи с отсутствием конкуренции.

Напомним, Министерство здравоохранения определило десять направлений работы для преодоления коррупции в медицине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Высшее образование, Минздрав, Мониторинг, Система образования, NBME.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
02 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
03 Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь