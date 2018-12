Миндздрав намерен привлечь США к проведению мониторинга качества медобразования

Новости Украины: Минздрав заключит договор с NBME на $575 тыс. на проведение международного исследования качества высшего образования.

Министерство здравоохранения Украины намерено в декабре 2018 года заключить договор с National Board of Medical Examiners of the United States of America (Национальный совет медицинских экспертов США, NBME) на закупку услуг по проведению международного мониторингового исследования качества высшего медицинского образования в 2018 году, независимо от подчинения и формы собственности учебного заведения, общей стоимостью в $575 тыс.

Как сообщается на сайте системы публичных закупок ProZorro, раскрытие тендерных предложений состоялось 5 декабря 2018 года.

Окончательный срок предоставления услуги – 17 мая 2019 года.

Минздрав намерен заключить договор с NBME через переговорную процедуру в связи с отсутствием конкуренции.

Напомним, Министерство здравоохранения определило десять направлений работы для преодоления коррупции в медицине.