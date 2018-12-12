День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день

Новости Украины: Предлагаем несколько популярных способов гадания – от жутких до веселых.

13 декабря украинцы отмечают день Святого Андрея. Но именно с 12 на 13, согласно поверью, девушки и парни присматривались друг к другу. А после Крещения начинался сезон зимних свадеб.

Испокон веков через поколения передавались традиции праздничных гаданий на суженого-ряженого, на будущее, на удачу. Наши предки считали эти обряды самыми правдивыми и придавали им большое значение.

Апостола Андрея Первозванного особо почитали молодые парни и девушки. Они верили, что в день его памяти (13 декабря) можно узнать о своей будущей второй половинке и привлечь в свою жизнь удачу.

Особое место в праздновании занимали вечерницы, на которых парни показывали себя во всей красе перед девушками и соревновались в откусывании Калиты (cдобный круглый корж, который подвешивали к потолку в центре комнаты).

Традиционно девушки на Андрея гадают на своих суженых. Считается, что перед гаданием нельзя есть ничего мясного, а только хлеб и воду. Гадать должны только девушки или женщины. Какие же есть виды гадания на Святого Андрея. Мы предлагаем несколько популярных способов.

Гадание на имя жениха в день Андрея

Девушкам понадобится таз с водой, ореховая скорлупа, небольшие листочки бумаги с мужскими именами и огарок свечи. В скорлупе необходимо закрепить свечку, зажечь ее и установить посередине таза. По его краям разместить листочки с именами и ждать, к какой из них поплывет "лодочка" со свечой. В результате можно узнать имя будущего супруга.

Гадание на Андрея с помощью цепочки

В комнате девушка остается и берет в правую руку золотую или серебряную цепочку. Девушка должна сосредоточиться на вопросе, который ее больше всего интересует. Четко представив, что именно интересует, девушка бросает цепочку на стол и смотрит на фигуру, которая вышла.

Интерпретации фигур, самые популярные из которых:

круг: в будущем сложится ситуация, для распутывания которой предстоит приложить много усилий;

овал: непростая ситуация, однако не будет требовать особых потерь;

ровная линия: успех и самое благоприятное время для осуществления своих мечтаний;

змейка: стоит быть осмотрительным и не доверять людям вокруг тебя,

запутанный узел: ждите интриг;

треугольник: признак удачи в делах;

бабочка или бантик: к свиданиям, любви, а, возможно, и свадьбе;

цепочка, сложившаяся в какую-то букву: ждите новый роман с человеком, имя которого начинается на эту букву.

Гадание в День святого Андрея на чашках

Для этого подойдут несколько непрозрачных чашек. Необходимо разложить в них хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, и в одну налить воду. Тех, кто гадает, должно быть столько, сколько чашек.

Каждый из собравшихся по очереди выбирает чашку с закрытыми глазами.

Лук – к слезам,

хлеб – к достатку,

кольцо – к свадьбе,

вода – вас ожидает беременность,

соль – будьте внимательны, так как в ближайшее время вас могут ждать неприятности.

с сахаром - веселье.

деньги – станете богатым.

Гадание на святого Андрея на полотенцах

В ночь на Андрея Первозванного нужно, приговаривая "Суженый-ряженый, прийди и утрись", вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встреча с любимым и состоится свадьба.

Гадание на луковицах в день святого Андрея

Накануне Андреевской ночи нужно написать по одному мужскому имени на нескольких луковицах. Затем поставить их в емкость с водой. Которая луковица прорастет первой, то имя и станет судьбой.

Гадание с рюмкой в день святого Андрея

Если на улице в День Андрея морозная погода, можно поворожить на детей с помощью рюмки с водой и кольца. Гадание заключается в следующем: вечером нужно налить в рюмку воды, опустить в нее кольцо и вынести на улицу. Перед сном проверяете результат: сколько образовалось бугорков на замерзшей поверхности - столько будет сыновей, сколько ямок - столько дочек.

Гадание на тенях в день святого Андрея

Чтобы узнать свою судьбу, гадают на сожженной бумаге. В ночь на Андрея в темной комнате при помощи свечки жгут листки бумаги и угадывают свое будущее по получающимся теням на стене.

тень, похожая очертаниями на птицу, сулит большие перемены;

тень кошки - к романтическим отношениям;

крест - к болезни и испытаниям;

гора - к одиночеству;

ворота - к гостям;

дерево - к богатству и семейному благополучию.

Гадание в день святого Андрея на полотенцах

Приговаривая: "Суженый-ряженый, прийди и утрись", нужно в ночь на Андрея вывесить за окном белое полотенце. Если наутро оно будет влажным, значит в новом году произойдет встеча с любимым и состоится свадьба.

Гадание в ночь на Андрея на сон

Самый простой способ гадания - наворожить образ суженого во сне. Для этого нужно взять гребешок и положить его перед сном под подушку со словами:"Суженый-ряженый, приди и причеши меня".

Если во сне привидится парень, значит он и станет избранником девушки. Похожие способы гадания с хлебом. Только, ложа корочку под подушку, необходимо произнести слова: "Суженый приходи, накормлю тебя".

Гадание на имя суженого в день святого Андрея

В ночь с 12 на 13 декабря нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного, обязательно незнакомого, прохожего. Какое будет у него имя – такое и у жениха. Конечно, сейчас страшновато так делать, но можно попробовать не в одиночку.

Гадание в день святого Андрея на спичках

На тарелку с водой кладут две спички: одна – это парень, в идеале тот, которому девушка симпатизирует; вторая – символ самой девушки. Затем нужно подуть на эти спички: если от девичьего дыхания они сойдутся, то это признак того, что задуманный кавалер станет женихом.

Гадание на перекрестке в День святого Андрея

В полночь на перекрестке девушки очерчивают каждая свой круг, становится у него и начинает прислушиваться к звукам улицы – если слышит радостные крики, смех, песни – скоро выйдет замуж. А если девушка услышит чью ссору, плач или причитания – оставаться ей, согласно народному поверью, в девушках.

Приглашение на ужин в день святого Андрея

Этот метод странный и жуткий. Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, заставляет его посудой, кроме ножа и вилки, и говорит:

"Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Все выходят, а она, оставшись одна, запирает окна и двери и ждет.

Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и двери. Затем появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой.

Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?". Суженый называет имя и вынимает что-то из кармана. В этот момент девушка должна сказать: "Чур, меня!". Суженый исчезает.

Гадание на профессию в день святого Андрея

Верили, что можно на Андрея даже узнать профессий своего будущего мужа. Для этого девушки шли к реке, набирали ил со дна, приносили домой и рассматривали. Если в иле находили гвоздь – муж будет кузнецом, если треска – плотником, песок – каменщиком, а если ничего не находили – земледельцем.