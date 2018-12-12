Верховный суд не поддержал возбуждение дела об отмене законов о "евробляхах"

Новости Украины: В Верховном Суде не будут возбуждать дело об отмене законов о "евробляхах".

Верховный суд отказался открывать производство по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможке авто на иностранной регистрации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда.

Таким образом, суд отказал в открытии производства по делу по иску ОО "Бюро добрых дел" к президенту Украины и Верховной Раде о признании противоправными принятия законопроектов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", признании этих нормативно-правовых актов незаконными и отмене их.

Истец утверждал, что законопроекты приняты с нарушением регламента ВР. По мнению истца, президент должен был наложить вето на указанные законопроекты, однако подписал их.

Верховный суд пришел к выводу, что юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмены законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Суд отметил, что Верховная Рада при рассмотрении и принятии законов не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий президента относительно подписания законов, принятых Верховной Радой.

Суд разъяснил, что рассмотрение дела о соответствии Конституции законов Украины, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятии или вступлении в силу, отнесено к полномочиям Конституционного суда.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона о легализации ввезенных авто с еврономерами с нарушением таможенного и налогового законодательства.

В одном из них изменены формулы расчета аксциза на растаможивание авто, который будет уменьшен, а второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.