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В УПЦ МП половина архиереев отклонила приглашения на Объединительный собор

В УПЦ МП половина архиереев отклонила приглашения на Объединительный собор
16:11 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: novostimira.com.ua

Новости Украины: Архиереи УПЦ МП вернули приглашения на Объединительный собор обратно Вселенскому патриархату.

56 архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата, которым были вручены приглашения на объединительный Собор, вслед за митрополитом Онуфрием отправили их обратно в Стамбул. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на Союз православных журналистов.

"Так поступили уже 56 архиереев – без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее письмо от патриарха Варфоломея вернул обратно в Стамбул предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Также сообщается, что свое приглашение вернул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Согласно сайту УПЦ МП, Московский патриархат насчитывает в Украине 96 епископов: 52 правящих архиерея, 37 викарных и 7 архиереев на покое.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

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Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря. На нем будут решать три вопроса.

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УПЦ МП, Стамбул, Объединительный Собор, Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
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