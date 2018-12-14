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Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить
Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить
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Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить

Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В связи с введением в Украине военного положения могут быть введены ограничения на передвижение лиц, ограничение места пребывания или проживания граждан.

На время действия военного положения, в случае необходимости, могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Об этом во время брифинга на тему "Введение военного положения в Украине и его влияние на конституционные права граждан" рассказал старший офицер Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины. Так , согласно основному закону, во время военного положения соответствующие структуры, в случае необходимости, могут проникать в жилье для его осмотра или обысков, вмешиваться в телефонные разговоры и читать корреспонденцию, собирать конфиденциальную информацию, ограничивать выезд за границу, ограничивать свободу слова, а также ограничивать работу образовательных учреждений", - отметил Мазепа.

Он подчеркнул, что на время действия военного положения могут быть введены ограничения на передвижение лиц, ограничение места пребывания или проживания граждан, ограничение деятельности СМИ и отдельных политических партий или общественных организаций, проведение мирных митингов и массовых мероприятий, торговлю алкоголем (ст . 8 закона "О правовом режиме военного положения").

Кроме того, Мазепа напомнил, что в стране могут ввести комендантский час, усилить охрану важных объектов, ввести военно-квартирную повинность для расквартирования военных, проверять документы и осматривать вещи или транспортные средства, принудительно отчуждать имущество, эвакуировать лиц с мест лишения свободы, использовать мощности или трудовые ресурсы предприятий для нужд обороны.

Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении

В то же время Мазепа подчеркнул, что "ограничения прав и свобод граждан, определенные в законе "О правовом режиме военного положения", будут применены только в случае открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил и территории Крыма". Введение военного положения, по словам представителя Генштаба, не влияет на работу органов социальной защиты, а соответственно и на выплату социальных пособий и пенсий, на работу медицинских учреждений и оказание медицинской помощи, на право обращаться в суд и защищать свои права, на соблюдение прав граждан в случае задержания и презумпцию невиновности, на выплаты от государства возмещения, если есть соответствующее решение суда, на право не исполнять явно преступные приказы или распоряжения.

Введение в действие военного положения показало, насколько это положительно повлияло на рост боевых возможностей ВСУ, отметили в Генштабе. Так, благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска уже пришло более 100 единиц техники, а к концу его действия армия планирует получить еще около 200 единиц. Кроме того, в стране на всех уровнях проходят масштабные учения, усиливающие обороноспособность страны.

Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране

Как сообщалось, пограничные корабли РФ 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские военные обстреляли и захватили три украинские корабли в Керченском проливе и 24 моряков. Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения с 26 ноября на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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Украинцы, Ограничение, Генштаб, Военное положение в Украине, Конституционные права.
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