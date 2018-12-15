В Софии Киевской сегодня пройдет Объединительный собор: какие решения примут

Новости Украины: В субботу, 15 декабря, в 10:00 в Софии Киевской начнется Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

Сегодня, 15 декабря, в Софии Киевской состоится Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине.

Это будет закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на территорию заповедника.

Объединительный собор должен начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.СМИ смогут освещать события относительно Объединительного собора на специальной локации возле Софии Киевской.

В начале мероприятия состоится трансляция совместной Молитвы Иерархов и приветственного слова. Сигнал выступлений получают все телеканалы и передан на экраны на Софиевской площади. Кроме того, подчеркивается, что работа дронов будет невозможной.

На Софийской площади в Киеве началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви. Ее открыли торжественные колокола.

Какие решения будут приниматься

"Архиереи должны прибыть на этот собор вместе со священнослужителем, вместе с представителем или мирян, или монашества для участия в соборе. В повестке дня - создание церкви, принятие устава и голосование за предстоятеля, который, как четко сказано в приглашении от Вселенского патриарха, получит из его рук Томос об автокефалии", - рассказал ранее советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

При этом он подчеркнул, что речь идет о независимой автокефальной православной церкви "без каких-либо ограничений, компромиссов, без каких-либо оставленных зависимостей от любой церкви, включая Вселенский патриархат".

"Экзархи Вселенского патриарха представят к обсуждению украинским архиереям текст предложений в устав. Синодом Вселенского патриархата такие предложения сформулированы. Они базируются на позициях Томоса об автокефалии и направлены на то, чтобы этот Томос имплементировать в тело устава независимой церкви", - отметил внештатный советник Президента.

В то же время Павленко уточнил, что устав единой УПЦ будет приниматься архиереями украинских церквей, и перед Собором должна была быть "выработана та версия устава, которая будет проголосована на Соборе". "И очевидно, будут решены вопросы о том, кто будет предстоятелем и как эта церковь будет руководиться дальше", - рассказал он.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. Синод также признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Как известно, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.