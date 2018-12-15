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Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег

Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В субботу, 15 декабря, в западных, северных и центральных регионах Украины пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Сегодня в западных и Одесской, ночью также в северных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м / с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Сегодня в западных и Одесской, ночью также в северных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-5° тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики добавили, что 15 декабря в Киеве ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на субботу, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...-3

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -2...-4

Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигает 38-39 см. Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег стабильный. На станции Плай высота снежного покрова составляет 12 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

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Напомним, на следующей неделе в Украине установится морозная погода. Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области. В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов. В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0

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Снег, Мороз, Гололед, Прогноз погоды в Украине, 15 декабря.
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