День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря

Новости Украины: Про легенде Николай был покровителем не только детей, но и путешественников.

День Святого Николая – это дейтвительно особый праздник. В православной ветви христианства данный праздник принято отмечать 19 декабря, а в католической чуть раньше — 6 декабря.

Святой Николай: кто он такой

Согласно истории, Николай появился на свет в 270 году нашей эры в Патаре. На то время это был самый богатый город полуострова Ликии, что в Средиземном море.

Родители Николая - Феофан и Нона - жили богато и глубоко верили в Бога, поэтому с первых дней воспитывали его в христианском духе. Они умерли, едва Николай достиг совершеннолетия. Как гласят предания, свое наследство Николай отдал вдовцу, который имел единственную дочь. Ее возлюбленный был из богатой семьи, и его родители и слышать не хотели о бесприданнице, которая придет к ним в дом.

В один из вечеров Николай незаметно положил мешочек с монетами в окно спальни будущей невесты. Тогда по городу ходили слухи, что влюбленным помог ангел. Много лет святой Николай был епископом в Мирах (город в современной Турции), поэтому его называют Мир-Ликийским.

В начале IV века во время гонений на христиан он был заключен в тюрьму за веру. Умер, вероятно, в возрасте 65-70 лет. Про легенде Николай был покровителем не только детей, но и путешественников.

День святого Николая в Украине

Первые упоминания о Святом в Украине появились вместе с христианством. Древние церковные записи (1555) подтверждают этот факт: "Накануне Святого Николауса матери держат наготове подарки и розги для своих детей" Чествование Николая в Украине началось еще за Всеволода Ярославича – 1088 года. Княгиня Ольга построила в его честь один из первых храмов Киевской Руси – у могилы Аскольда в Киеве, еще в 11 веке, ныне церквей в честь святого насчитывается сотни. А в Николаеве сооружен памятник Святому.

В Киеве первый официальный праздник Николая был устроен 19 декабря 1990 года для 700 мальчишек и девчонок – сирот и детей из многодетных семей. Через год 19 декабря 1991 года стараниями Всеукраинского православного братства, на деньги, собранные Обществом святого Андрея Первозванного в США, детские праздники святого Николая устроены уже в 20 городах Украины.

Сегодня украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах. В Национальном природном парке "Гуцульщина" даже есть усадьба святого Николая, куда каждый может приехать на экскурсию.

Традиции и приметы на День Святого Николая

• Родители в преддверии торжества, на ночь в детские носочки или обувь кладут презенты. Чаще это сладости, конфеты, шоколад. Говорят, что подарки получают добрые и послушные детки, а тем, кто плохо себя вел, полагаются лишь камни или плётка. Но маленькие мальчики и девочки в ожидании волшебного праздника и подарков не капризничают и ведут себя примерно, пытаясь понравится Святому Николаю.

• Существует также загадочное поверье: если в канун волшебного праздника загадать заветное желание, то Святой Николай его обязательно исполнит. Дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты. Именно доброта и вера в чудеса способна хранить все самое дорогое в человеческих сердцах.

• Считается, что праздник Николая – последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами. Сам он — Божий угодник — имел богатства, но регулярно делился с нуждающимися.

• Традиционно Святой Николай является главным заступником рыбаков и моряков, они вспоминают его во время плаваний, просят щедрого улова и хорошей погоды.

Молитва и акафист Николаю Чудотворцу

Молитва первая для святителя Николая Чудотворца

(молитвы о помощи и заступлении)

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Николаю Чудотворцу

(молитвы Николаю Чудотворцу о заступлении)

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва третья святителю Николаю Чудотворцу

(Николай Чудотворец — его помощь в молитвах в недугах и болезнях)

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звезда осиявающая и освещающая всю вселенную! Ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворах Господа своего, живый в Мирах, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия источая. Твоим шествием пресвятый отче, море осветися, егда многочудная твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалите имя Господне.

О преизящный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходотайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущая от всякого озлобления помощию твоею.

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведного поспешествуя во благое: тебе же праведнаго, по преблагословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия, понеже недостойна есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связаны узами греховными, и николи же воли Создателя нашего сотворимох ни сохранихом повелений его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческого заступления к Нему просим. Помоги нам Угодниче Божий, да не погибнем со беззакониями нашими, избави нас от всякого зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва четвертая для святителя Николая

(текст краткой молитвы Чудотворцу о помощи и заступлении)

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Пятая молитва святому

(молитва для Чудотворца читается в унынии и обстояниях)

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати мне оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози мне окаянному; умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва шестая святителю Николаю Чудотворцу

(Святой Николай и текст молитвы ему о помощи и заступлении)

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашым и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашым спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.