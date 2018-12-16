Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
В Михайловском Златоверхом соборе проходит первая литургия митрополита Епифания
Первая литургия митрополита Епифания: видео
Украинец Романчук - чемпион мира по плаванию
Украинец Романчук - чемпион мира по плаванию
Варварин день 2018: все, что нужно знать о празднике 17 декабря
Варварин день 2018: все, что нужно знать о празднике 17 декабря

День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря

Смотрите фото (11)
День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря
12:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Про легенде Николай был покровителем не только детей, но и путешественников.

День Святого Николая – это дейтвительно особый праздник. В православной ветви христианства данный праздник принято отмечать 19 декабря, а в католической чуть раньше — 6 декабря.

Святой Николай: кто он такой

Согласно истории, Николай появился на свет в 270 году нашей эры в Патаре. На то время это был самый богатый город полуострова Ликии, что в Средиземном море.

День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
День святого Николая 2018: традиции и приметы праздникаЧитать полностью

Родители Николая - Феофан и Нона - жили богато и глубоко верили в Бога, поэтому с первых дней воспитывали его в христианском духе. Они умерли, едва Николай достиг совершеннолетия. Как гласят предания, свое наследство Николай отдал вдовцу, который имел единственную дочь. Ее возлюбленный был из богатой семьи, и его родители и слышать не хотели о бесприданнице, которая придет к ним в дом.

В один из вечеров Николай незаметно положил мешочек с монетами в окно спальни будущей невесты. Тогда по городу ходили слухи, что влюбленным помог ангел. Много лет святой Николай был епископом в Мирах (город в современной Турции), поэтому его называют Мир-Ликийским.

Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

В начале IV века во время гонений на христиан он был заключен в тюрьму за веру. Умер, вероятно, в возрасте 65-70 лет. Про легенде Николай был покровителем не только детей, но и путешественников.

Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи

День святого Николая в Украине

Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать Читать полностью

Первые упоминания о Святом в Украине появились вместе с христианством. Древние церковные записи (1555) подтверждают этот факт: "Накануне Святого Николауса матери держат наготове подарки и розги для своих детей" Чествование Николая в Украине началось еще за Всеволода Ярославича – 1088 года. Княгиня Ольга построила в его честь один из первых храмов Киевской Руси – у могилы Аскольда в Киеве, еще в 11 веке, ныне церквей в честь святого насчитывается сотни. А в Николаеве сооружен памятник Святому.

В Киеве первый официальный праздник Николая был устроен 19 декабря 1990 года для 700 мальчишек и девчонок – сирот и детей из многодетных семей. Через год 19 декабря 1991 года стараниями Всеукраинского православного братства, на деньги, собранные Обществом святого Андрея Первозванного в США, детские праздники святого Николая устроены уже в 20 городах Украины.

Сегодня украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах. В Национальном природном парке "Гуцульщина" даже есть усадьба святого Николая, куда каждый может приехать на экскурсию.

Традиции и приметы на День Святого Николая

Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах
Новый год 2019: лучшие тосты в прозе и стихах Читать полностью

• Родители в преддверии торжества, на ночь в детские носочки или обувь кладут презенты. Чаще это сладости, конфеты, шоколад. Говорят, что подарки получают добрые и послушные детки, а тем, кто плохо себя вел, полагаются лишь камни или плётка. Но маленькие мальчики и девочки в ожидании волшебного праздника и подарков не капризничают и ведут себя примерно, пытаясь понравится Святому Николаю.

• Существует также загадочное поверье: если в канун волшебного праздника загадать заветное желание, то Святой Николай его обязательно исполнит. Дети, которые уже умеют писать, в письмах просят покровителя исполнить свои мечты. Именно доброта и вера в чудеса способна хранить все самое дорогое в человеческих сердцах.

• Считается, что праздник Николая – последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами. Сам он — Божий угодник — имел богатства, но регулярно делился с нуждающимися.

• Традиционно Святой Николай является главным заступником рыбаков и моряков, они вспоминают его во время плаваний, просят щедрого улова и хорошей погоды.

 Молитва и акафист Николаю Чудотворцу

Молитва первая для святителя Николая Чудотворца

(молитвы о помощи и заступлении)

Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря
Новогоднее меню: что должно быть на праздничном столе 31 декабря Читать полностью

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Николаю Чудотворцу

(молитвы Николаю Чудотворцу о заступлении)

Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019
Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019 Читать полностью

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва третья святителю Николаю Чудотворцу

(Николай Чудотворец — его помощь в молитвах в недугах и болезнях)

День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабряЧитать полностью

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звезда осиявающая и освещающая всю вселенную! Ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворах Господа своего, живый в Мирах, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия источая. Твоим шествием пресвятый отче, море осветися, егда многочудная твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалите имя Господне.

О преизящный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходотайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущая от всякого озлобления помощию твоею.

День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать Читать полностью

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведного поспешествуя во благое: тебе же праведнаго, по преблагословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия, понеже недостойна есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связаны узами греховными, и николи же воли Создателя нашего сотворимох ни сохранихом повелений его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческого заступления к Нему просим. Помоги нам Угодниче Божий, да не погибнем со беззакониями нашими, избави нас от всякого зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва четвертая для святителя Николая

(текст краткой молитвы Чудотворцу о помощи и заступлении)

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Пятая молитва святому

(молитва для Чудотворца читается в унынии и обстояниях)

Рождество 2019: сказочные новогодние иллюминации в разных странах мира (Фото)
Рождество 2019: сказочные новогодние иллюминации в разных странах мира (Фото)Читать полностью

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати мне оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози мне окаянному; умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва шестая святителю Николаю Чудотворцу

(Святой Николай и текст молитвы ему о помощи и заступлении)

О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздникаЧитать полностью

Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашым и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашым спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Молитва, День Святого Николая, 19 декабря, День Святого Николая 2018:.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян - Леброн. Видео боя
04 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
В Фастове объявлен День траура
Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
Биография митрополита Епифания
День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря
День Святого Николая 2018: молитвы на праздник 19 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь