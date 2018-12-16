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Порошенко назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет

Порошенко назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет
17:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины рассказал, что в ближайшие 5 лет Украине необходимо сделать три вещи.

В течение следующих пяти лет основными стратегическими направлениями для Украины должны стать достижения мира на основе национальных интересов, преодоление последствий экономического кризиса и достижения критериев ЕС и НАТО. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"Следующие пять лет будут еще более важными. Три главные вещи, которые надо сделать: во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, а не на основе капитуляции", - сказал глава государства.

Во-вторых, по его словам, за это время нужно преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и экономической блокадой со стороны РФ, и обеспечить восстановление и рост уровня жизни простых людей. 

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Кроме того, Порошенко подчеркнул, что третьим направлением должно стать достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО, чтобы наши заявки выглядели "железобетонно аргументированными".

Как сообщалось ранее, Кремль никогда не скрывал, что рассматривает российскую церковь как гипнотический дурман для удержания соседних народов в сфере своего влияния и это видно по истеричной реакции на получение нашей церковью автокефалии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

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Украина, ЕС, НАТО, Петр Порошенко, Президент Украины, Автокефалии, ЕС и НАТО.
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