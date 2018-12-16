Президент: Пока "не готов" подтвердить намерение баллотироваться на второй президентский срок

Новости Украины: Стало известно, что Петр Порошенко еще "не готов" официально подтвердить планы идти на второй президентский срок.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пока не готов официально подтвердить намерение баллотироваться на предстоящих выборах главы государства.

Как сообщалось, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании... Если будет принято такое решение, то это будет отдельная возможность, где вы будете иметь возможность это обсудить", - сказал Порошенко.

Напомним, Лидером президентского рейтинга остается лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).