Порошенко: РФ забрала от границы с Украиной только 10% войск

Новости Украины: Президент отметил, что по состоянию на сегодня продолжает существовать угроза вторжения Вооруженных Сил РФ на территорию Украины

Россия отвела от границ Украины лишь около 10 процентов войск, которые находились там на момент объявления военного положения в десяти областях Украины, поэтому угроза российского вторжения сохраняется. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Львиная доля (российских войск у границ Украины – ред.) осталась, к сожалению. Отведено менее 10 процентов. Поэтому если бы войска были отведены, я немедленно прекратил бы действие военного положения – это входит в компетенцию полномочий президента", - сказал Порошенко.

"Мы не дадим повторить 2014 год. Но моя цель как президента – это, безусловно, деэскалация, это, безусловно, принятие решений о миротворцах (на Донбассе –ред.), это вывод оккупационных войск РФ с оккупированной территории Донбасса, это освобождение Крыма", - акцентировал Президент.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности провести проверку государственных служащих, которые имеют родственников в анексованом в настоящее время Россией Крыма. Об этом он заявил во время пресс-конференции.