Порошенко: РФ забрала от границы с Украиной только 10% войск

Россия отвела от границ Украины лишь около 10 процентов войск, которые находились там на момент объявления военного положения в десяти областях Украины, поэтому угроза российского вторжения сохраняется. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции.
"Львиная доля (российских войск у границ Украины – ред.) осталась, к сожалению. Отведено менее 10 процентов. Поэтому если бы войска были отведены, я немедленно прекратил бы действие военного положения – это входит в компетенцию полномочий президента", - сказал Порошенко.
"Мы не дадим повторить 2014 год. Но моя цель как президента – это, безусловно, деэскалация, это, безусловно, принятие решений о миротворцах (на Донбассе –ред.), это вывод оккупационных войск РФ с оккупированной территории Донбасса, это освобождение Крыма", - акцентировал Президент.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности провести проверку государственных служащих, которые имеют родственников в анексованом в настоящее время Россией Крыма. Об этом он заявил во время пресс-конференции.