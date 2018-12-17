День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря

Новости Украины: Сегодня, 17 декабря православные отмечают день памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря православный мир почитает память святой великомученицы Варвары Илиопольской (по старому стилю - 4 декабря). Примечательно, что в простонародье праздник получил название Варварины морозы, так как в этот период уже наступали сильные морозы.

Также его именуют Бабьим праздником. Принято считать, что Варвара является заступницей беременных женщин либо тех, кто молится о здоровье детей.

Важно знать, что Варвара стала одной из известных почитаемых святых вскоре после крещения Руси. Ее мощи в шестом веке были привезены в Константинополь, а в восьмом перевезены княжной Варварой, женой русского князя Михаила Изяславовича, в Киев. Мощи святой Варвары и сейчас находятся в соборе святого Владимира.

День святой Варвары 17 декабря: главные запреты

В этот день все женщины традиционно молятся святой Варваре о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей. Желать зла и болезней во время молитвы ни в коем случае нельзя, иначе можно притянуть несчастья в собственный дом.

Также начинается подготовка ко Дню святого Николая и новогодним праздникам. Хозяйки готовят сладости на кухне, а мужчины в свою очередь варят медовое пиво по особому рецепту.

Стоит отметить, что в этот праздник девушки и женщины не занимались домашними делами. При этом категорически запрещалось прясть, стирать, белить и глину месить. Разрешалось только на Варвару вязать и вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались частички самого Господа. Приступая к вышиванию, девушки крестились и шептали: "Святая Варвара золотыми нитями Иисусу ризы шила и нас научила".

Приметы в День Святой Варвары 17 декабря

В этот праздник девушки и женщины не занимались домашними делами. Разрешалось лишь вязать или вышивать. Считалось, что в изделие, выполненное в этот день, вплетались божественные частички. На изображениях великомученица всегда стоит на фоне горы или башни, а в руках часто держит оружие.

Если в ночь перед праздником на небе много звезд - ожидаются холода, небо тусклое и хмурое - ждать тепла.

Если на день святой Варвары тепло, то можно ожидать хороший урожай льна.

Если закат яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

Если на улице мороз сильный, то продержится он еще долгое время.

Если дым из трубы по низу стелется, надо ожидать теплой погоды.

На Варварин день всегда мороз, дороги и мосты льдом покроются.

Варвара ночи украла, дни приточала.

Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.

К Варваре зима дороги заварит.

Примечали также и метеорологические условия, потому что по этому дню определяли, какой будет погода на Рождество. Густой иней предвещал будущий урожай на фрукты.

"Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото".

17 декабря считается "поворотом на весну", но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: "Пришла Варюха - береги нос и ухо".

Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу. Наконец, старайтесь не проспать сегодня, потому что кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.