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Президенту Украины передали на подпись два оборонных закона

Президенту Украины передали на подпись два оборонных закона
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Два закона "О противоминной деятельности" и "О прилегающей зоне " уже переданы на подпись Президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник подписал законы "О противоминной деятельности в Украине" и "О прилегающей зоне" и передал их на подпись Президенту. Об этом спикер сообщил от время брифинга в понедельник.

"Буквально сегодня утром Аппарат Верховной Рады подготовил все необходимые документы, и я хотел бы сейчас подписать закон о противоминной деятельности в Украине, направить его на подпись Президенту Украины, и я убежден, что Президент безотлагательно подпишет тоже этот закон, чтобы он мог вступить в силу" , - сказал Парубий.

Председатель ВР уточнил, что закон позволяет привлекать западных специалистов в области противоминной деятельности и создать специальный центр как орган исполнительной власти, который будет координировать работу по разминированию Донбасса.

"Я уверен, что благодаря этому закону мы сможем значительно быстрее и эффективнее заниматься разминированием наших территорий", - отметил Парубий.

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В то же время спикер сообщил журналистам, что он также подписал закон о прилегающей зоне, и выразил надежду, что Президент также безотлагательно его подпишет.

Верховная Рада 6 декабря приняла закон "О прилегающей зоне Украины", согласно которому контролируемая Украиной территория на море расширяется на 12 морских миль, а также закон об осуществлении противоминной деятельности в Украине и разминировании территории Донецкой и Луганской областей.

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Закон Украины, О противоминной деятельности, О прилегающей зоне.
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