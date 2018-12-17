Стало известно, почему в ЕСПЧ медлят с исками против РФ

Новости Украины: В Европейском суде объяснили, почему медлят с исками против России.

ЕСПЧ отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, связав их с ожиданием решения Большой палаты по соответствующему межправительственному делу "Украина против России". Об этом сообщили в ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков от тысяч человек, которые выдвигают жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины", - заявили в ЕСПЧ.

Ключевой вопрос, который должен быть определен по этим представлениям, является ли Украина или Россия подсудными в части жалоб в соответствии с Европейской конвенции прав человека.

Сейчас Суд ждет решения по этому вопросу относительно соответствующего межгосударственного дела "Украина против России" (№ 8090/16).

Поэтому, решили в ЕСПЧ, с целью экономии времени некоторые индивидуальные дела будут рассматриваться на основании позиций правительств параллельно с межправительственным делом.

Как напоминается, сейчас в ЕСПЧ подано более 4 тысяч исков, касающихся событий в Крыму и военных действий на востоке Украины.