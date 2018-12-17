Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Порошенко: Развитие медицины остается в приоритете нашей политики
Порошенко: Развитие медицины остается в приоритете нашей политики
В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие
В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Стало известно, почему в ЕСПЧ медлят с исками против РФ

Стало известно, почему в ЕСПЧ медлят с исками против РФ
18:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Европейском суде объяснили, почему медлят с исками против России.

ЕСПЧ отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, связав их с ожиданием решения Большой палаты по соответствующему межправительственному делу "Украина против России". Об этом сообщили в ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков от тысяч человек, которые выдвигают жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины", - заявили в ЕСПЧ.

Ключевой вопрос, который должен быть определен по этим представлениям, является ли Украина или Россия подсудными в части жалоб в соответствии с Европейской конвенции прав человека.

ЕСПЧ требует у РФ предоставить медицинскую помощь украинским морякам

Сейчас Суд ждет решения по этому вопросу относительно соответствующего межгосударственного дела "Украина против России" (№ 8090/16).

Поэтому, решили в ЕСПЧ, с целью экономии времени некоторые индивидуальные дела будут рассматриваться на основании позиций правительств параллельно с межправительственным делом.

Как напоминается, сейчас в ЕСПЧ подано более 4 тысяч исков, касающихся событий в Крыму и военных действий на востоке Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Европейский Суд, Россия, РФ, ЕСПЧ, Иски против России, Украина против России.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
05 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Венгрию призывают разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Новый морской терминал Евровнешторг обработал первое судно
Новый морской терминал Евровнешторг обработал первое судно
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь