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Понедельник, 03.12.2018
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
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ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках

ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
10:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Европейский суд по правам человека сегодня, 3 декабря, обязала Россию предоставить информацию о захвате украинских моряков и причинах из задержания.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Россия в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сегодня, 3 декабря, обязана предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медпомощи.

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека в ответ на срочное обращение Украины. Порошенко надеется, что  это произойдет и "беззаконие в отношении наших моряков наконец-то будет прекращено".

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Напомним, 28 ноября министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. Позиция Украины состоит в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

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Напомним, 25 ноября украинские военные совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.  Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков. В настоящее время 21 украинский военный находится в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых также в Москве — в медчасти изолятора "Матросская тишина". В связи с данными агрессивными действиями России, в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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Украина, РФ, ЕСПЧ, Содержание, Информация, Состояние здоровья, Плен, Украинские моряки, Причины задержания.
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