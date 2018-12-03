ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках

Новости Украины: Европейский суд по правам человека сегодня, 3 декабря, обязала Россию предоставить информацию о захвате украинских моряков и причинах из задержания.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Россия в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сегодня, 3 декабря, обязана предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медпомощи.

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека в ответ на срочное обращение Украины. Порошенко надеется, что это произойдет и "беззаконие в отношении наших моряков наконец-то будет прекращено".

Напомним, 28 ноября министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. Позиция Украины состоит в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Напомним, 25 ноября украинские военные совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков. В настоящее время 21 украинский военный находится в московском СИЗО Лефортово, еще трое раненых также в Москве — в медчасти изолятора "Матросская тишина". В связи с данными агрессивными действиями России, в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.