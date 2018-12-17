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Новый морской терминал Евровнешторг обработал первое судно

Новый морской терминал Евровнешторг обработал первое судно
18:47 Сегодня Телеграф Администрация морских портов Украины Фото: uspa.gov.ua

Новости Украины: Уже к концу 2019 года ООО "Компания "Евровнешторг" планирует выйти на объемы перевалки сельскохозяйственных грузов в 1 млн тонн.

Новый терминал компании "Евровнешторг" в порту Ольвия обработал первое судно. Его загрузка партией кукурузы в количестве 21 тыс. тонн была завершена 16 декабря 2018 года. Аграрная продукция украинских производителей отправлена в Ливан.

"Привлечение частных инвестиций и реализация в порту Ольвия пилотного концессионного проекта позволят в ближайшие несколько лет увеличить его мощности по перевалке аграрной продукции на 6 млн тонн", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

После завершения строительства проекта - до 4 млн тонн грузов в год.

В ближайшие три года в порту Ольвия в рамках реализации пилотного концессионного проекта должен быть построен еще один зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, уже 7 ведущих украинских и международных компаний подтвердили свои намерения принять участие в концессионном конкурсе, который должен состояться в начале следующего года. В общем заинтересованность в дальнейшей реализации проекта проявили более 20 компаний.

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Как сообщалось, рабочие группы при Министерстве инфраструктуры Украины утвердили положительные выводы по результатам анализа эффективности проектов концессии имущества государственных стивидорных компаний в портах "Ольвия" и "Херсон".

Технико-экономическое обоснование пилотных концессионных проектов разработано Консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и International Finance Corporation (IFC). Реализация концессионного проекта в порту "Ольвия" и "Херсон" будет способствовать привлечению инвестиций в размере около 17,3 млрд грн и 1,37 млрд грн соответственно. Предусматривается увеличение поступлений в бюджеты различных уровней до 58 млрд грн по проекту в "Ольвии" и до 14,3 млрд грн за весь период действия договора концессии в Херсоне.

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Украина, Ольвия, Администрация морских портов Украины, Евровнешторг, Сельскохозяйственные грузы, Порт Ольвия.
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