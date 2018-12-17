Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу

Новости Украины: В понедельник, 17 декабря, волонтеры передали в СИЗО "Лефортово" 21 передачу, для захваченных украинских моряков.

В следственном изоляторе "Лефортово" приняли передачи пленным украинским морякам, собранные российскими волонтерами и активистами. Об этом сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева.

"Сегодня отличный отряд волонтеров в составе Андрей Козырев, Владимир Агафоненок, Ольга Мазурова и я, ваша скромная слуга, отвезли двадцать одну передачу в СИЗО "Лефортово". Все было принято на ура", - пишет Ивлева.

Она уточнила, что, по словам работников СИЗО, начальник учреждения приказал пропустить передачи украинским морякам без очереди.

После передачи было выдано все, что ранее не приняли в Лефортово из посылок, привезенных в Москву крымскотатарскими активистами.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных моряков.

Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - в медчасти изолятора "Матросская тишина".