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Порошенко: Самая тяжелая работа по объединению церкви еще впереди

Порошенко: Самая тяжелая работа по объединению церкви еще впереди
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава государства сообщил, что объединение православных верующих разных конфессий не произойдет быстро, но этот процесс уже не остановить.

Президент Петр Порошенко предостерег радикалов от попыток отнимать храмы у Украинской православной церкви Московского патриархата, а посоветовал работать с общинами и убеждать переходить в объединенную Православную церковь Украины.

Об этом он заявил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Тернопольщины.

"Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отнимать храмы (УПЦ МП.- ред.) - этого нельзя делать. Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту. И работать надо с общиной, убедить и объяснить, что после того, как создана каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-либо, приходите к нам", - сказал Порошенко.

Он отметил, что объединение православных верующих разных конфессий не произойдет быстро, но этот процесс уже не остановить, потому что большое количество мирян и священников отказываются в дальнейшем слушать приказы из Кремля и готовы двигаться к сближению с Православной церковью Украины.

Порошенко: Мы объединили три ветви украинского православия в Единую Церковь

Президент также акцентировал, что нам нельзя сейчас ошибиться, потому что Кремль хочет, чтобы у нас во время объединения началась религиозная война или по крайней мере пролилась кровь.

"Мудростью и любовью мы точно создадим (объединенную - ред.) церковь, потому что мы сейчас находимся в начале, а не в конце строительства, и самая тяжелая работа впереди", - резюмировал Порошенко.

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Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, Украинская православная церковь, Объединение церквей.
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