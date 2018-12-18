"Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО

Новости Украины: Глава государства посетил детскую акцию "Подарок Святого Николая" для воинов-защитников Украины.

Президент Петр Порошенко на Тернопольщине побывал на акции "Подарок Святого Николая". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Президент помог детям, которые изготавливают маскировочные сетки для воинов операции Объединенных сил.

"Это тяжелая работа", - прокомментировал Президент.

Дети также показали главе государства "мешочки счастья" с подарками и открытками с поздравлениями и пожеланиями, которые готовят для защитников Украины.

Благотворительная акция "Подарок Святого Николая" для участников ООС ежегодно проводится в Тернопольской области с целью чествования и выражения признательности воинам, которые защищают Украину.

Во время нынешней акции около сотни деток совместно с волонтерами будут формировать подарки для защитников, в частности, собственноручно будут изготавливать пряники, сувениры, новогодние обереги и открытки с пожеланиями.