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"Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО

&quot;Подарок Святого Николая&quot;: Президент присоединился к акции для участников АТО
20:55 Сегодня Телеграф Правительственный портал Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава государства посетил детскую акцию "Подарок Святого Николая" для воинов-защитников Украины.

Президент Петр Порошенко на Тернопольщине побывал на акции "Подарок Святого Николая". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Президент помог детям, которые изготавливают маскировочные сетки для воинов операции Объединенных сил.

"Это тяжелая работа", - прокомментировал Президент.

Дети также показали главе государства "мешочки счастья" с подарками и открытками с поздравлениями и пожеланиями, которые готовят для защитников Украины. 

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Благотворительная акция "Подарок Святого Николая" для участников ООС ежегодно проводится в Тернопольской области с целью чествования и выражения признательности воинам, которые защищают Украину.

Во время нынешней акции около сотни деток совместно с волонтерами будут формировать подарки для защитников, в частности, собственноручно будут изготавливать пряники, сувениры, новогодние обереги и открытки с пожеланиями.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Святой Николай, День Святого Николая, АТО, Участники АТО, Праздник Святого Николая, Подарок Святого Николая.
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