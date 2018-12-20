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Народный праздник 20 декабря – Абросимов день

Народный праздник 20 декабря – Абросимов день
09:35 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сегодня, 20 декабря 2018 года, чтят память святого Амвросия Медиоланского.

Народные названия и традиции дня

Известно, что на Руси с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января).

В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. Именно Амвросий прославился своим умением составлять гимны. Его считают одним из четырех влиятельных епископов христианства. Причем, авторитет Амвросия был настолько силен, что епископ даже мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим, который никому больше не позволял себе указывать. Именно такие отношения государства и церкви стали прецедентом, который позволил определить развитие страны на долгие годы вперед. Кроме того, с этим днем связаны некоторые народные приметы.

Биография Амвросия хорошо известна, но каждый год, в канун 20 декабря, изучается с новым вниманием. Родился он в городе Тревир, который сейчас называется Триром и находится на территории Германии. Родители Амвросия были христианами. После смерти отца семья решила переселиться в Рим, где Амвросий получил образование, а потом начал работать адвокатом и уже значительно позже – советником префекта. Впоследствии Амвросий и сам становится префектом Северной Италии. В 374 году он принимает крещение, а через несколько дней по настоянию местного населения становится еще и епископом Медиолана, пожертвовав свое состояние в пользу церкви. Прославился Амвросий тем, что вел скромный образ жизни, а также дал обет нестяжательства. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. В течение жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы.

Знаменательные события в истории: 20 декабря 2018 года

Девушкам в день Амвросия полагалось шить. Перед началом работы обязательно произносили молитву. Готовились к Рождеству. Братчины и посиделки больше не проводились до самого 6 января.

Народные приметы на 20 декабря

  1. Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик
  2. Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей
  3. Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот
  4. Солнце находится в дымке – пурга будет
  5. Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада
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