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Князев анонсировал создание нового мобильного подразделения в Нацполиции

Князев анонсировал создание нового мобильного подразделения в Нацполиции
13:15 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: В первом полугодии 2019 года в структуре Нацполиции Украины появится новое отдельное авиационное подразделение.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил о возможности создания отдельного авиационного подразделения в структуре Национальной полиции Украины.

Глава Нацполиции рассказал, что оно должно появится уже в 2019 году и обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий.Также, что немаловажно, новое подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

Благодаря данному подразделению появится возможность получить информацию о происшествии с пострадавшими в регионах, куда невозможно попасть наземным транспортом, и добраться до места происшествия.

Более того, еще одним важным введением в работе Нацполиции станет запуск в 2019 году системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автодорогах и в крупных городах Украины. Князев пообещал, что камеры заработают на дорогах Украины уже до конца первого полугодия.

Напомним, с момента запуска измерения скорости на дорогах радарами TruCam полицейские зафиксировали более 16 тысяч нарушений. В текущем году привлекли к ответственности в сфере безопасности дорожного движения около 1,5 миллиона украинцев. Напоминаем, что лазерные измерители скорости для фиксации нарушений правил дорожного движения TruCAM патрульная полиция начала получать с 28 сентября.  Уже с 8 по 15 октября их запустили в тестовом режиме на дорогах Украины.

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Создание, Сергей Князев, НПУ, Авиационное подразделение, Первое полугодие 2019 года.
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