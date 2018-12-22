Посольство Великобритании поздравило украинцев с праздниками песней (Видео)

Украинские и английские служащие посольства совместно выполнили песню "Добрий вечір тобі, пане господарю". Сотрудники посольства Великобритании в Украине к Рождеству и Новому году исполнили и записали песню, которой поздравили украинцев с наступающими праздниками. Соответствующее видео появилось в пятницу, 21 декабря. "После нашего танцевального поздравления ко Дню Независимости, которое очень тепло восприняли украинцы, мы решили показать другие таланты сотрудников дипломатической миссии. Отдавая дань украинским традициям, представляем наше исполнение известной колядки", - отметили в пресс-службе посольства. Сотрудники посольства сыграли на музыкальных инструментах и пели известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".