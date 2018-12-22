Нардеп из БПП во второй раз стала мамой

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Мария Ионова стала мамой во второй раз. Об этом сообщил ее муж Мирон Василик в Facebook.
Мальчика назвали Александром.
"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", - написал Василик.
Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Как сообщалось ранее, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в пятницу, 21 декабря, закрыла пленарное заседание парламента. К моменту закрытия заседания в сессионном зале присутствовали немногим более десяти народных депутатов. На сайте Верховной Рады сообщается, что следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 15 января 2019 года.