Нардеп из БПП во второй раз стала мамой

Новости Украины: Народный депутат Украины Мария Ионова во второй раз стала мамой, ее муж сообщил о рождении сына, которого назвали Александром.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Мария Ионова стала мамой во второй раз. Об этом сообщил ее муж Мирон Василик в Facebook.

Мальчика назвали Александром.

"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", - написал Василик.

Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

