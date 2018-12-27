Украина продлила запрет на въезд мужчин из России

Новости Украины: Решением СНБО продлено действие ограничительных мер в отношении въезда в Украину мужчин-граждан России.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины продлен запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба министерства.

"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы на въезд в Украину мужчин - граждан России", - сказал Сергей Яровой.

По его словам, с начала введения военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола. Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить похороны.

Напомним, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длился 30 суток с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.