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Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными

Ряд диагностических услуг в Украине с июля 2019 станут бесплатными
17:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: С 1 июля 2019 года украинцы будут бесплатно получать 54 диагностические и лечебные услуги.

С 1 июля 2019 года украинцы будут бесплатно получать 54 диагностические и лечебные услуги.

Как передает корреспондент, об этом заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, запуск новой модели финансирования специализированной помощи состоится в следующем году.

”Это будет бесплатная диагностика. Теперь диагностические услуги будут предоставлять по новой модели - пациенты могут иметь право получить их бесплатно, оплата в заведение придет от НСЗУ. В эту программу войдут не только диагностические, но и некоторые простые операции”, - отметил он.

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Предполагается, что с 1 июля 2019 года Национальная служба здоровья будет оплачивать 54 диагностические и лечебные услуги. По словам Ковтонюка, граждане смогут бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов и распространенные виды онкологии.

”Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату, бахилы или пленку для рентгена - все это входит в стоимость тарифа от НСЗУ”, - подчеркнул замминистра.

По данным Минздрава, на программу «Бесплатная диагностика» в госбюджете на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

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Отмечается, что в программу включены 12 различных анализов, маммография, 5 видов рентгена (грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи, эхокардиография), мониторинг ЭКГ, 2 вида тестов для определения патологий сердечно-сосудистой системы, 6 видов УЗИ (желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы), 4 вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез), удаление новообразований (мягких тканей и кожи в носу, гортани, ушах), а также эндоскопические исследования и операции одного дня (пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов).

Ковтонюк также отметил, диагностику можно будет пройти бесплатно по направлению семейного врача, терапевта или педиатра.

Кроме того, по словам заместителя министра здравоохранения, в следующем году медицинские карты, направления, рецепты и больничные станут электронными.

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Украина, Лечение, Медицина, НСЗУ, Бесплатная диагностика, Лечебные услуги.
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