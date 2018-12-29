Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса

Новости Украины: Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей 5 января 2019 года проведут общий молебен в храме Святого Юрия на Фанаре, потом будет подписание Томоса.

Процедура предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии начнется 5 января. Об этом рассказал предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе - я как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский Патриарх Варфоломей - поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре, и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским Патриархом на Фанаре 5 января . А уже 6 января состоится личное богослужение - это впервые - двух предстоятелей: патриарха Варфоломея как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви ", - рассказал он .

Митрополит Епифаний добавил, что после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии украинской Православной церкви.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию Единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Напомним, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно.