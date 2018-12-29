Скачать
Суббота, 29.12.2018
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Сегодня Джима и Прима выйдут на старт Рождественской гонки-2018
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса

Митрополит Епифаний рассказал, когда начнется процедура предоставления Томоса
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей 5 января 2019 года проведут общий молебен в храме Святого Юрия на Фанаре, потом будет подписание Томоса.

Процедура предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии начнется 5 января. Об этом рассказал предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе - я как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский Патриарх Варфоломей - поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре, и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским Патриархом на Фанаре 5 января . А уже 6 января состоится личное богослужение - это впервые - двух предстоятелей: патриарха Варфоломея как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви ", - рассказал он .

Митрополит Епифаний добавил, что после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии украинской Православной церкви.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию Единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Напомним, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю.  В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Процедура, Подписание, Вселенський Патриарх Варфоломей, Предоставление Томоса, Митрополит Епифаний, 5 января 2019 года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
05 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем
Супрун о мифе об алкоголе и управлении авто
Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
Итоги 28 декабря
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь