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Супрун посоветовала, как уберечь печень во время новогодних праздников

Супрун посоветовала, как уберечь печень во время новогодних праздников
10:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала признаки, которые могут указать на проблемы с печенью.

Орган, который в период праздников работает сверхурочно — ваша печень. Не перегружайте ее слишком, потому что все имеют право отдохнуть. Печень участвует в пищеварении, занимается обменом белков, жиров и углеводов, нейтрализует токсины, объясняет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Одна из главных функций этого органа – фильтрация или детоксикация крови. Обнаружив ненужное вещество, печень или превращает ее в продукт, который не навредит, или выводит из организма через почки и кишечник для выведения из организма. Болезни печени часто проходят без симптомов.

Обратите внимание, если:

  • нет аппетита 
  • плохо переносите жирную пищу 
  • горечь во рту 
  • слабость 
  • желтуха 
  • усталость 
  • светлые испражнения 
  • темный цвет мочи 
  • кожный зуд 

"Самое распространенное заболевание печени современности - жировая болезнь. Она возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа. Обычно болезнь имеет бессимптомный характер, но она очень опасна. Она может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциномы. Кроме того, она может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как инсульты и инфаркты", - отметила Супрун.

По ее словам, никакие "гепатопротекторы" или "прокапывания" не помогают выздороветь. На сегодня самым эффективным средством в лечении являются здоровый образ жизни — отказ от алкоголя (если он является причиной болезни), сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

Также и.о. главы Минздрава призвала прекратить бесконтрольно назначать себе лекарства.

"Опасными лекарствами для печени являются антибиотики. На втором месте — диетические добавки. Да-да, ошибочно полагать, что их можно принимать бесконтрольно и неограниченно, потому что "витаминов много не бывает". Применение любого средства должно быть медицински оправдано, и это решать вашему врачу. Печень поражает и парацетамол. Поэтому регулярное самолечение, чтобы сбивать температуру, опасно и может привести к поражению печени", - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев и предостерегла от употребления майонеза. Министр посоветовала, как сделать популярные салаты "Оливье" и "Селедка под шубой" более полезными и сократить время на их приготовление. Также она рассказала, что безопасной концентрации алкоголя в крови не существует, поскольку он замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания, нарушает координацию, негативно влияет на зрение. По ее словам, праздничный период - это время повышенного риска ДТП на дорогах, не только из-за погодных условий, но и безответственного поведения некоторых водителей.

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Новый год, Признаки, Болезни печени, Ульяна Супрун.
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