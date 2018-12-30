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ГСЧС на Новый год переведет 7 тысяч спасателей на круглосуточное дежурство

ГСЧС на Новый год переведет 7 тысяч спасателей на круглосуточное дежурство
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на новогодние праздники около 7000 спасателей будут находиться на круглосуточном дежурстве.

На новогодние праздники спасателей переводят на усиленный режим службы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

"В общем, до 9 утра 2 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ДСНС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26"- отмечается в сообщении.

В ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, маршрутных такси и метро) в Киеве будет продлена на 3 часа

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Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов. В то же время, фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

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Спасатели, Новогодние праздники, ГСЧС, Количество, Круглосуточное дежурство, Круглосуточный режим работы.
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