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Синоптики спрогнозировали, каким будет январь в 2019 году

Синоптики спрогнозировали, каким будет январь в 2019 году
13:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Укргидрометцентр прогнозирует, что в январе средняя месячная температура будет теплее показателей многолетних наблюдений, осадки будут в средних пределах.

В январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Как отметили в Укргидрометцентре, по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.

Абсолютный минимум январской температуры 23-37° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза.

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Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°. Среднее месячное количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.

Ранее, синоптик Николай Горбань прогнозировал, что 1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов. По прогнозам синоптика, февраль обещает придавить морозами.

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