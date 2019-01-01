1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года

Новости Украины: 1 января - 1-й день года по григорианскому календарю. До конца нового года осталось 364 дня (365 дней в високосные годы).

Новый год - один из тех редких праздников, который едва ли не единодушно отмечается семимиллиардным населением Земли. Новогодние праздники объединяют всех, независимо от национальности, вероисповедания и цвета кожи. При этом, разумеется, формы этого действа бывают удивительными, а традиции празднования Нового года в разных странах подобны только в одном - отсчете последних мгновений года прошлого и встречи года грядущего.

Народы мира в разное время отмечали праздник Нового года не всегда. Это была просто точка отсчета календарного года. Скажем, в Древнем Египте Новый год начинался во время разлива Нила, в начале лета. В Древней Греции начало года приходилось на самый длинный день в году - 22 июня. А календарь, в котором год начинается 1 января, впервые ввел римский император Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры. И сейчас символический «перевал» с 31 декабря на 1 января - лишь одна из нескольких дат празднования. Кроме нее существует масса религиозных и традиционных дней переключения со старого на новое, щедро рассыпанных по всему календарю.

Например, в Китае, в отличие от европейской традиции, постоянной даты начала года нет, и каждый год она приходится на разное время. В этом году, следующий 4717 год по китайскому календарю наступит 5 февраля. Проходить он будет под знаком желтой Свиньи.

Новый год у многих тюркских народов приходится на день весеннего равноденствия - 20 или 21, 22 марта и называется Навруз. Эта дата своими истоками уходит к доисламской религии стран - зороастризму. Символ праздника - пророщенные зерна пшеницы, которые отождествляются с торжеством новой жизни после бесплодной зимы.

А вот жителям экзотической Индии повезло больше: в стране отмечается целых четыре Новых года. В марте - в южных штатах, в апреле - в северных, в июле-августе - в Керале (штат на юго-западе Индии), а в октябре - в западных провинциях. В программе празднований - яркие ткани, шафранового цвета флаги, мириады фонариков, фрукты и море сладостей.

Новый год в исламе начинается в первый календарный месяц Мухаррам - день переселения пророка в Медину. И поскольку исламский календарь основывается на движении Луны, а лунные месяцы не совпадают с календарными, поэтому даты праздников постоянно меняются. В этом году Новый 1441 год по Хиджре мусульмане будут встречать 1 сентября.

Еврейский Новый год - Рош ха-Шана, отмечается осенью, в сентябре-октябре. Рош-га-Шана, дословно «голова года», это время, когда Всевышний определяет, каким будет грядущий год для каждого конкретного человека. В 2019 году, согласно иудейскому календарю, будут отмечать наступление нового 5780 года 29 сентября.

Что касается Украины, то история празднования первого дня года для нас, украинцев, сложилась удивительно пестро. Современное его празднование - четвертое в летоисчислении нашего народа. Наши предки началом нового года считали, что вполне закономерно, весну - время пробуждения природы. С введением христианства в Киевской Руси, Церковь потребовала изменить дату нового года. Религиозный календарь заставлял перенести его с весны на 1 сентября. Российская империя (правда, тогда еще Московия, ведь империей она стала в 1721 году), в которую входила и значительная часть украинских земель, была едва ли не единственной страной со старым летоисчислением. Чтобы унифицировать это расхождение, Петр І предложил церковникам перенести Новый год с сентября на 1 января. Впрочем, и эта дата оказалась не окончательной. В феврале 1918 года в Украине был введен григорианский календарь. Однако, церковное празднование не изменилось. Поэтому у нас сосуществуют две даты начала года: официальная - 1 января и религиозная - 14 января.

Впрочем, какими бы ни были традиции, обычаи и религиозные убеждения, каждый человек на Земле в первый день Нового года мечтает о светлом и лучшем будущем, о том, что грядущий год будет счастливее прошлого. Поэтому с Новым годом!

Именины сегодня празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

Народные приметы на 1 января:

– Как начнешь новый год, так его и проживешь. Первый день нового года задает тон всему году.

– До рассвета посмотрите на небо: если увидите много звезд – будет хороший урожай ягод.

Что можно делать 1 января

1. Сегодня старайтесь как можно больше веселиться и отдыхать. Ходите в гости к друзьям, надевайте красивую одежду или же приготовьте вкусный обед и ждите близких на празднование.

2. Если в этот день менять несколько раз наряды, год будет разнообразным, счастливым и богатым событиями.

3. Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Такой поступок поможет обеспечить успех в течение всего года.

4. Чтобы в новом году были деньги, надо натереть руки во время умывания не мылом, а монетами.

Что нельзя делать 1 января

1. В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой, ведь как встретите Новый год, так его и проведете.

2. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь ссоры в семье на весь год.

3. Не выносите мусор из дома 1 января, ведь можете накликать беду.