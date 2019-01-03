В Украине родителям начнут возмещать расходы на няню

Новости Украины: С 1 января 2019 года начала действовать новая социальная программа "Муниципальная няня".

С января 2019 родителям будут возмещать услугу по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня".

Соответствующая норма предусмотрена принятым Кабинетом Министров Украины постановлением от 30 мая 2018 года.

"С 1 января 2019 возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, на условиях софинансирования из разных бюджетов", - говорится в документе.

Напомним, что этим же постановлением введена выдача единовременного натуральной помощи при рождении ребенка "пакет малыша" с 1 сентября 2018 года.