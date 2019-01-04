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Украинцам подарили еще один выходной на Рождество

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Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
13:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Ивано-Франковске городские власти объявили дополнительный выходной на Рождество - 8 января.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook объявил 8 января дополнительный выходной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети.

По словам мэра Ивано-Франковска, такое решение было принято на местном уровне. Организациям будут рекомендовать отработать этот рабочий день в субботу, 5 января.

"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день", - написал Руслан Марцинкив.

Согласно решению Кабинета министров, на Рождество Украина будет отдыхать три дня - два выходных дня в субботу и воскресенье 5 и 6 января, а также один дополнительный в понедельник, 7 января. 

Рождество 2019: колядки для детей и взрослых

Как сообщалось ранее, всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни. Кроме официальных красных дней календаря в 2019 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.

Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных.

Наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.

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Ивано-Франковск, Рождество, Календарь, Выходные, Руслан Марцинкив, Выходной на Рождество.
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