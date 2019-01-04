Украинцам подарили еще один выходной на Рождество

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook объявил 8 января дополнительный выходной. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети.
По словам мэра Ивано-Франковска, такое решение было принято на местном уровне. Организациям будут рекомендовать отработать этот рабочий день в субботу, 5 января.
"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день", - написал Руслан Марцинкив.
Согласно решению Кабинета министров, на Рождество Украина будет отдыхать три дня - два выходных дня в субботу и воскресенье 5 и 6 января, а также один дополнительный в понедельник, 7 января.
Как сообщалось ранее, всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни. Кроме официальных красных дней календаря в 2019 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.
Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных.
Наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.
На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.
Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.