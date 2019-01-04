Суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат

Новости Украины: Верховный суд признал незаконными проверки внутренних переселенцев для получения социальных выплат.

Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия внутренне перемещенных лиц по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

"Кассационную жалобу Кабинета министров Украины оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда г.Киева от 29 июня 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 4 июля 2018 оставить без изменений", - говорится в постановлении Верховного суда от 20 декабря 2018 года по делу №826/12123/16.

В пояснении говорится, что коллегия судей Верховного суда считает, что суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, пришел к правильному выводу, что положения пунктов 7, 8, 9, 13 "Порядка назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам" и "Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат переселенцам по месту их фактического проживания/пребывания", которые утверждены постановлением Кабинета министров №365 от 8 июня 2016 и абзац 10 пункта 1 постановления Кабмина "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" №637 от 5 ноября 2014 следует признать недействительными, поскольку последние не соответствуют правовым актам высшей юридической силы.

Кроме того, в документе говорится, что кассационная жалоба не содержит надлежащих и обоснованных доводов, которые бы опровергали приведенный вывод суда. В ней также не указаны другие соображения, которые не были предметом проверки апелляционного суда и в отношении которых не приведены мотивы отклонения такого аргумента.

Как сообщалось, 8 июня 2016 года Кабмин утвердил новый порядок назначения соцвыплат переселенцам и контроля за местом их фактического пребывания.

Данным документом Кабмин установил осуществление структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения проверки приведенных в справке о постановке переселенцев на учет сведений о фактическом месте проживания и составление акта обследования материально-бытовых условий семьи переселенцев. Согласно постановлению, такая проверка проводится только в отношении тех переселенцев, которые получают соцвыплаты, субсидии и льготы.

После чего, ряд общественных организаций, а также частных лиц начали подавать иски по отмене данного постановления и признании дискриминационными ряда положений документа.

Позже Окружной административный суд г.Киева постановлением от 14 декабря 2017 года признал данные положения документа незаконными.

Затем Кабмин подал апелляционную жалобу на данное решение, но Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил ее. В связи с чем Кабмин подал кассационную жалобу.