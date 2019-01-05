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Парубий сообщил, когда должна изменить название УПЦ МП

Парубий сообщил, когда должна изменить название УПЦ МП
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что уже в этом месяце будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что уже в январе будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Как председатель Верховной Рады я уверен и знаю, что необходимо законодательно прописать и дать возможность юридически правильным переходам. Говорили со многими священниками. К сожалению, есть просто юридические моменты: как это должно проходить, каким голосованием (громад), какой должен быть кворум", - сказал А.Парубий в комментарии телеканалу Прямой из Стамбула.

Председатель Верховной Рады предполагает, что в ближайшую сессионную неделю он вынесет соответствующий законопроект на голосование в сессионный зал. "Чтобы мы смогли упорядочить и дать четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в Украинскую православную поместную церковь", - отметил он.

А.Парубий подчеркнул, что профильный парламентский комитет уже одобрил соответствующий законопроект и он надеется, что документ будет проголосован в январе.

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Как сообщалось, закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), вступил в силу 27 декабря 2018 года. Этот документ Верховная Рада приняла 20 декабря, его поддержали 240 народных депутатов.

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УПЦ МП, Переход, Андрей Парубий, ПЦУ, Получение Томоса в Стамбуле, Законодательное урегулирование.
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