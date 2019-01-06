Из камуфляжа - в вышиванки: женщины-воины снялись для календаря

Новости Украины: В Минобороны Украины устроили презентацию необычного календаря на 2019 год, в котором снялись женщины-воины.

В Минобороны презентовали календарь на 2019 год с фотографиями женщин-воинов. Об этом сообщает Минобороны на странице в Facebook. Фотокалендарь с портретами женщин-военнослужащих 55-й артиллерийской бригады, которая базируется в Запорожье, сделали местные волонтеры, сообщает "5 канал".

Они же устроили яркую презентацию своего проекта, чтобы женщины в погонах почувствовали себя настоящими дамами. Пригласили съемочную группу "5 канала".

Эта женщина – начальник медслужбы 55-й артиллерийской бригады. Сейчас Татьяна Якименко и другие женщины дефилируют в национальных и вечерних платьях на презентации календаря с портретами. Но более привычная одежда для них – камуфляж. О войне не забывают даже на подиуме.

Женщина говорит: "Потери наши первые очень тяжело было переносить через себя, но потом привыкаешь. Привыкаешь к тому, что это война, это твой долг. Ты наравне с мужчинами выполняешь свой долг, иногда вспоминаешь, что ты женщина, когда тебе делают комплимент какой-то".

Когда волонтеры предложили сделать календарь с портретами женщин-воинов, мужчины-военные организовали для них режим максимального благоприятствования для участия в проекте.

Сергей Бондаренко, заместитель командира 55-й артиллерийской бригады ВСУ говорит: "В 55-й отдельной артиллерийской бригаде проходят службу 128 женщин. Просто было сделано объявление, все знали, и те девушки, кто изъявил желание, все были в календаре".

А волонтер Надежда Мороз рассказала, как женщины-военные восприняли такую инициативу: "Отреагировали очень положительно. Да они с готовностью, с радостью это делали. У них есть такая, знаете, дисциплинированность какая-то, они не будут говорить "нет", когда надо делать так, у них такая военная выправка".

На фотографиях женщины изображены в привычном военном мундире, и в одежде с национальным колоритом.

"Женщины-амазонки, которая издавна была защитницей своей земли, своей семьи. И девушки почувствовали эту энергетику украинского народа, украинской культуры. И вот на календаре это видно, что оно у них в глазах, оно у них в позах, оно в крови, и это все в крови у нас, у украинцев", – говорит волонтер Яна Яковенко.

Напомним, сейчас в Вооруженных силах Украины проходят службу больше 25 тыс женщин. Такого большого количества никогда не было. Украинским женщинам выпала очень несвойственная и особая роль защитить Мать-Украину вместе плечом к плечу с мужчинами.