Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы

Новости Украины: Сегодня, 7 января, Православная церковь отмечает большой праздник Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Рождество является одним из самых важных религиозных праздников.

Торжества в этот день отмечают церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом.

Рождество Христово отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Традиции

С Рождества начинаются Святки – 12 святых дней, связанных с рождением Христа. В этот период обязательно нужно веселиться и проводить время с хорошими мыслями в окружении семьи. Это дни, когда нужно отложить все заботы на остальную часть года и порадоваться от души явлению Сына Божьего.

По обычаю, утром семья шла в церковь и по возвращению накрывала праздничный обед. Так как закончился Рождественский пост, к праздничному столу подавались 12 непостных блюд, в честь 12-ти апостолов: кутья, сочиво, блины, домашняя колбаса, студень, жареный поросенок и поросенок, фаршированный гречневой кашей, заливная рыба, окорок, гусь или утка с яблоками, утку с капустой, бараний бок с кашей, буженину, пироги и пряники.

Еще с Сочельника принято колядовать, желать соседям всевозможного благополучия, петь праздничные песни, колядки. Некоторые парни и девушки сбиваются в группки, разодетые в торжественные наряды, неся с собой восьмиугольную звезду, маски Козы и Медведя.

Также в этот день принято выметать злую силу из дома. Для этого хозяйка ошпаривала заранее заготовленный веник из крапивы и выметала им мусор из каждого укромного уголка.

Приметы: