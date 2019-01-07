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Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы

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Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы
11:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 7 января, Православная церковь отмечает большой праздник Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Рождество является одним из самых важных религиозных праздников.

Торжества в этот день отмечают церкви, которые используют в своем летоисчислении юлианский календарь: Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь.

Согласно Писанию, Богородица родила Иисуса Христа, которому была уготована участь Спасителя, во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом.

Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки

Рождество Христово отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период называют Святками. В Украине в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Традиции

С Рождества начинаются Святки – 12 святых дней, связанных с рождением Христа. В этот период обязательно нужно веселиться и проводить время с хорошими мыслями в окружении семьи. Это дни, когда нужно отложить все заботы на остальную часть года и порадоваться от души явлению Сына Божьего.

По обычаю, утром семья шла в церковь и по возвращению накрывала праздничный обед. Так как закончился Рождественский пост, к праздничному столу подавались 12 непостных блюд, в честь 12-ти апостолов: кутья, сочиво, блины, домашняя колбаса, студень, жареный поросенок и поросенок, фаршированный гречневой кашей, заливная рыба, окорок, гусь или утка с яблоками, утку с капустой, бараний бок с кашей, буженину, пироги и пряники.

Еще с Сочельника принято колядовать, желать соседям всевозможного благополучия, петь праздничные песни, колядки. Некоторые парни и девушки сбиваются в группки, разодетые в торжественные наряды, неся с собой восьмиугольную звезду, маски Козы и Медведя.

Рождество Христово-2019: как празднуют в Западной Украине

Также в этот день принято выметать злую силу из дома. Для этого хозяйка ошпаривала заранее заготовленный веник из крапивы и выметала им мусор из каждого укромного уголка.

Приметы:

  • если утром в Рождество к вам зайдут двое, то в вашем доме не будет смерти, развода и разлук в течение года;
  • если в вашем доме в этот день кто-нибудь что-либо разольет или разобьет, то весь год для вашей семьи будет неспокойным;
  • если человек, идущий в церковь, споткнется, то через 12 лет, день в день, заболеет. Чтобы этого не случилось, нужно тут же сказать: "Не к дьяволу, а к Богу иду, Он меня и спасет";
  • если оттепель - весна будет ранняя и теплая;
  • на Рождество Христово метель - пчелы хорошо роиться будут.
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