Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января
Томос об автокефалии ПЦУ будет выставлен только до вечера 7 января
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Патриарх Филарет объяснил претензию ПЦУ на патриархат
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Что нельзя делать на Рождество Христово 2019
Что нельзя делать на Рождество Христово 2019

Что нельзя делать на Рождество Христово 2019

Что нельзя делать на Рождество Христово 2019
13:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Самые важные запреты, которые нельзя делать в православное Рождество.

Рождество – один из самых ожидаемых зимних праздников. По библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества есть свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.

Что нельзя делать на Рождество Христово:

1. На Рождество надо попробовать каждое блюдо, которое есть на столе. Ни одно блюдо не должно остаться непочатым.

2. Не надевайте в этот день старую одежду, ваш вид должен быть светлым и чистым, как этот праздник.

3. На Рождество нельзя заниматься физическим трудом, а также шить или вязать.

Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы

4. В этот день нельзя обижать животных и оставлять их без еды и внимания.

5. На Рождество категорически запрещается ругаться и ссориться друг с другом.

6. Не рекомендуется 7 января проводить какие-либо гадания.

7. Нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.

Рождество 2019: лучшие колядки на русском языке

Поверья и приметы на Рождество Христово:

  • Если в Рождество сделать 7 добрых дел, то можно просить у ангелов все, что захочешь, и желание непременно исполнится.
  • Если рождественским утром в дом первым войдет мужчина, то весь следующий год в доме будут царить счастье, покой и согласие. Если же первой зайдет женщина – ждите сплетен и неудач.
  • Христиане верят, что, если очень искренне помолиться в рождественскую ночь, то все просьбы обязательно сбудутся.
  • Хорошая примета на Рождество – целый день ходить в гости и встречать гостей на своем пороге.
  • Если деревья на Рождество покрывает серебристый иней — ждите хорошего урожая хлеба.
  • Если Рождество теплое, весна будет холодной.
  • Если снег идет 7 января – год будет хорошим.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Рождество, Рождество Христово, Рождественский сочельник, 7 января, Рождество 2019, Что нельзя делать 7 января, Что запрещено делать 7 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
04 Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
05 Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
В Софийском соборе в Киеве провели рождественскую литургию (Видео)
В Киеве провели рождественскую литургию (Видео)
В Украине на треть нарастили мощности биогазовых установок
В Украине на треть выросли биогазовые мощности
Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы
Сегодня отмечают Рождество-2019: народные традиции, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь