Что нельзя делать на Рождество Христово 2019

Новости Украины: Самые важные запреты, которые нельзя делать в православное Рождество.

Рождество – один из самых ожидаемых зимних праздников. По библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества есть свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.

Что нельзя делать на Рождество Христово:

1. На Рождество надо попробовать каждое блюдо, которое есть на столе. Ни одно блюдо не должно остаться непочатым.

2. Не надевайте в этот день старую одежду, ваш вид должен быть светлым и чистым, как этот праздник.

3. На Рождество нельзя заниматься физическим трудом, а также шить или вязать.

4. В этот день нельзя обижать животных и оставлять их без еды и внимания.

5. На Рождество категорически запрещается ругаться и ссориться друг с другом.

6. Не рекомендуется 7 января проводить какие-либо гадания.

7. Нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.

Поверья и приметы на Рождество Христово: