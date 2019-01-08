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ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование

ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: Регистрация будет открыта на сайтах региональных центров оценивания качества образования с 8 по 31 января.

В Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, с 8 до 31 января 2019 года каждый желающий может зарегистрироваться на пробное ВНО, такая возможность открыта на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Тестирование состоится 16 и 23 марта.

Участие в пробном ВНО не является обязательным, каждый может присоединиться по собственному желанию. Его результаты не засчитываются как оценки в государственную итоговую аттестацию и не влияют на конкурсный балл при поступлении.

"Пробное ВНО проводится для того, чтобы участники ознакомились с процедурой тестирования, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к рабочему месту и тому подобное. Чтобы пройти пробное оценивание, необходимо создать личный кабинет на сайте соответствующего регионального центра. Ознакомиться с перечнем центров и закрепленных за ними областей можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - отметили в пресс-службе МОН.

Следует подчеркнуть, что прохождение пробного ВНО является платным. После регистрации участники получат квитанции на оплату теста. Стоимость каждого тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

После оплаты участники получат электронное приглашение-пропуск. В нем будут указаны время и место проведения оценки.

Пробное ВНО состоится по следующим предметам: 16 марта - по украинскому языку и литературе; 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному предмету. Результаты будут обнародованы в кабинетах участников до конца марта.

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Важно отметить, что регистрация на пробное тестирование не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

Как сообщалось, в 2019 году основная сессия ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля. ВНО будет проходить по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. Каждый пользователь имеет право пройти тесты максимум по четырем учебным предметам.

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ВНО, Минобразования, ЗНО, Министерство образования и науки, Центр оценивания качества образования, ВНО-2019, ЗНО-2019.
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